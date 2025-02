Lanazione.it - Pane e olio della discordia. Fuoco amico sulla Chiassai. Fdi attacca, maggioranza ko

Fratelli d’Italia non riesce a mandare giù la fettunta. Si spacca ladi centrodestra a Montevarchi sul casoper i bambini morosi, che è diventato un caso mediatico a livello nazionale. Ieri pomeriggio si è espressovicenda anche il partito di Giorgia Meloni, che ha appoggiato il dietrofront del sindaco, ma allo stesso tempo ha giudicato "non condivisibile" il provvedimento del pasto sostitutivo per i figli di coloro che non sono in regola con le rettemensa. In una nota diramata dalla senatrice Simona Petrucci, commissario provinciale aretino di Fdi, viene valutato positivamente il principio di recuperare le risorse, ma "la soluzione ha finito, però, per essere oggettivamente discriminatoria nei confronti dei bambini. La scuola - si legge nel documento - soprattutto quella primaria, è un luogo d’integrazione e di socializzazione.