Panchine rosse al Terminal 1: "No alla violenza"

Duecontro lasulle donne. Sea, gestore aeroportuale, in collaborazione con l’associazione Anemos Italia e con il patrocinio degli Stati generali delle donne, le ha instte al1 dell’aeroporto. Due ospiti speciali hanno portato la loro toccante testimonianza: Anna Marsella, presidente della della onlus, e Pegah Moshir Pour, consulente e attivista dei diritti umani, premio Anemos Italia 2023. Anna Marsella, da sempre impegnata della lotta verso ogni forma di discriminazione di genere e in particolare contro lasulle donne, ha proposto a Sea questa iniziativa perché il simbolo della lotta al femminicidio edi genere, assume un valore ancora più significativo in un luogo di transito internazionale come Malpensa, contribuendo a diffondere un messaggio di consapevolezza e impegno sociale.