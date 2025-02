Palpeggia due studentesse a bordo di un autobus | nei guai ultrasettantenne

Leggi su Corrieretoscano.it

LIVORNO – Accusato di molestie sessuali sul bus da due ragazze, neiun. I carabinieri della stazione di Livorno – Centro, nell’ambito della costante azione condotta sia in ottica di prevenzione che di contrasto ai reati contro le fasce più deboli della popolazione, hanno di recente eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale, emessa dall’autorità giudiziaria di Livorno, nei confronti di un uomo oltre la settantina, già conosciuto dalle forze dell’ordine, che è gravemente indiziato di aver molestato due giovani ragazze mentre viaggiavano adidi linea urbana.Le indagini risalgono alla primavera del 2024 quando una giovane ragazza accompagnata dai genitori, aveva presentato denuncia in caserma per aver subito delle molestie da parte di una persona adi un