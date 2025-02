Sport.quotidiano.net - Pallavolo. Fipav, la ripartenza. Lolli nuovo presidente

Dopo un anno di commissariamento, dopo le dimissioni in massa dei verticiModena dai loro ruoli (Alessandro Clò in testa) avvenute lo scorso inverno, il comitato territoriale geminiano è tornato a elezioni e finalmente si è dato un organo di autogoverno, andando sul sicuro: ilè infatti Vasco, classe ’54 già consigliere nazionalee giàprovinciale a inizio anni Duemila. L’assemblea territorialeconvocata dal commissario straordinario (Francesco Apostoli) nella giornata di martedì, si è conclusa a tarda serata con l’elezione dele dei nuovi consiglieri. Vascoquindi, come detto, è stato eletto comedel Comitato Territoriale di Modena, con 2408 voti. Sono poi stati eletti come consiglieri: Andrea Alberghini (2700 voti), Marco Arduini (3190 voti), Rino Casolari (2980 voti), Roberto Lazzaretti (1890 voti), Cristiano Santini (2280 voti), Alessandro Zanasi (2120 voti).