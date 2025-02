.com - Pallanuoto / Jesina e Team Marche in trasferta, serve far punti

Leggi su .com

La formazione di Giacomo Iaricci in casa della capolista Perugia, quella di Gianni Catena nel derby a FermoVALLESINA, 13 febbraio 2025 –turno inper ciò che riguarda la quinta giornata di campionato.Classifica e programma della quinta giornata di campionatoMr IaricciDopo tre vittorie consecutive, la squadra di Mr Iaricci è chiamata, sabato, a fare l’impresa a casa della capolista imbattuta LRN Perugia. La formazione umbra, neo retrocessa dalla B, è unsolido che punta al ritorno nella serie cadetta e proprio contro latenterà di fare la prima fuga. Dal canto suo la formazione granata, sembra aver trovato la chiave giusta per affrontare le partite, con una difesa che ultimamente ha lasciato ben poco agli avversari. I ragazzi sono cresciuti di partita in partita anche se mancano ancora di un po’ di continuità.