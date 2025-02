Sport.quotidiano.net - Pallanuoto A1, i ragazzi di Mistrangelo vengono rimontati dai siciliani: decisivo il portiere Tempesti. La De Akker impatta a Siracusa

Leggi su Sport.quotidiano.net

ORTIGIA 7 DEBOLOGNA 7 ORTIGIA:, Cassia 1, Avakian, La Rosa 1, Di Luciano 1, Giribaldi, Kalaitzis 1, Carnesecchi 1, Campopiano 2, Inaba, Scordo, Napolitano, Ruggiero, Marangolo. All. Piccardo. DE: Valle, Abramson 2, Rouwenhorst, Bragantini 2, Milakovic, Lucci, Tringali 1, Gallo 1, Condemi 1, Luongo, Cocchi, Urbinati, Pederielli, Martini. All.. Arbitri: D. Bianco e Brasiliano, Note: parziali 0-2, 3-4, 2-0, 2-1. La De, fermata sul pari dalla rimonta dell’Ortigia padrona di casa e dalle parate di Stefano, il totem exdel Settebello che nella ripresa "strega" gli attaccanti della De, impedendo a Luongo e compagni di trovare la via della vittoria. Alla fine il pareggio tra Ortigia e Deappare giusto con i bolognesi che si fanno preferire nei primi 2 quarti, chiusi avanti 3-6 eche inveceno la sfida dopo l’intervallo.