Pallamano. Serie B e under 16 protagoniste. Due successi targati Ariosto

Weekend di vittorie per il settore giovanile della. La seconda squadra della società ferrarese che milita nel campionato diB, ha superato al PalaBoschetto la2 Agosto Bologna con il punteggio di 29-24. Nonostante le defezioni di atlete importanti come Magri, Tomassini e Vanzini, la formazione ferrarese ha conquistato i due punti in palio nonostante la coriacea resistenza fino ai minuti finali delle bolognesi. Senza storia invece la vittoria delle più giovani della selezione16, che guidate da coach Neli Dobreva hanno superato laValsamoggia con l’eloquente punteggio di 41-14. Prossimo impegno per l’16 lunedì 3 marzo quando riceverà visita del Casalgrande, mentre laB sarà impegnata sempre al PalaBoschetto domenica prossima contro laRomagna con fischio di inizio fissato per le 19.