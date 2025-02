Internews24.com - Palladino e l’incoerenza sul protocollo Var “smascherata” dal Web: come cambia la sua opinione se l’episodio è pro o contro l’Inter!

Leggi su Internews24.com

di RedazionesulVar “” dal Web: la suaa distanza di poco in base alla convenienzaRaffaeleera stato tra i primi a puntare il ditogli arbitri e soprattuttoilVar che ha impedito di revisionaredal quale nasce il gol della Fiorentina, su un calcio d’angolo che effettivamente non doveva esserci per via del pallone uscito sul cross precedente di Bastoni. Episodio di campo che si porta ancora strascichi, ma che ha permesso al mondo del web di “smascherare” in qualche modo il tecnico della Viola che fino a pochissimo tempo fa, quando sedeva sulla panchina del Monza, la pensava totalmente in maniera differente. Il riferimento è ad una rete realizzata da Acerbii brianzoli ma annullata per via di un fischio frettoloso dell’arbitro su in fallo inesistente: anche in quel caso il Var non poteva intervenire per convalidare il gol che di fatto era regolare, per via del