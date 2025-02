Inter-news.it - Palladino e il VAR: critico oggi, ma due anni fa difese l’errore contro l’Inter

Leggi su Inter-news.it

La recente sconfitta della Fiorentinaha acceso un acceso dibattito attorno alle dichiarazioni del tecnico viola, Raffaele. L’allenatore ha criticato aspramente il mancato intervento del VAR in occasione del calcio d’angolo da cui è scaturito il primo gol nerazzurro. Duefa, però, una situazione simile a suo favore la giustificò.CAMBIATO PARERE? – Le lamentele di Raffaele, della società viola e di molti addetti ai lavori, non sono passate inosservate dopo Inter-Fiorentina, dopo un calcio d’angolo dato ai nerazzurro (che non c’era), dove poi è scaturito il gol. Le sue parole hanno scatenato un’ondata di commenti sul web. Soprattutto alla luce di alcune dichiarazioni rilasciate dallo stessopoco più di duefa, quando sedeva sulla panchina del Monza.