Dayitalianews.com - Palermo, cocaina nascosta tra le ghirlande natalizie, arrestato un 61enne

Leggi su Dayitalianews.com

I Carabinieri hannoun, palermitano, già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Quando i militari hanno bussato alla sua porta per effettuare una perquisizione, ilha fatto di tutto per non farli entrare e la ragione di tutta quella resistenza è risultata ben chiara ai Carabinieri non appena sono entrati.L’accurata perquisizione condotta dai militari ha vanificato ogni tentativo del sospetto spacciatore di eludere i controlli. Nonostante avesse adottato un ingegnoso stratagemma, è stato scoperto con circa 105 grammi di, occultati tra le decorazioni.La droga sequestrata è stata consegnata al Laboratorio di Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale diper gli accertamenti di rito.