Palariviera, così la gente sta tornando al cinema

Il multiplexha riaperto i battenti a fine novembre e, a oggi, il primo bilancio appare positivo. Giovanna Calabresi, che insieme ai fratelli Fausto e Gaetano ha deciso di rilanciare la storica struttura, esprime soddisfazione ma sottolinea che la sfida è ancora aperta. "Dopo la lunga chiusura, il Covid e le poco edificanti gestioni precedenti, la ripartenza è stata in salita", spiega. Tuttavia, i segnali sono incoraggianti: "La risposta c’è, perché le persone continuano a subire il fascino dele dell’aggregazione. In compagnia lo stimolo per uscire è più forte e ilha rappresentato un modo per rivitalizzare la zona e la struttura". Attualmente sono attive tre delle sette sale disponibili, con l’obiettivo di riaprirne una quarta dopo l’estate e poi procedere gradualmente con le altre.