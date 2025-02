Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO FEYENOORD-MILAN 1-0: Maignan sbaglia, le stelle offensive non brillano

Voti, top e flop del match valevole per l’andata dei playoff di Champions League. Ecco i migliori e i peggiori della partita1-0:, lenon(LaPresse) – Calciomercato.itWellenreutherRead 7 – Dal 79? Mitchell s.v.Beelen 7Hancko 7Smal 6,5 – Dal 70? Bueno 6Moder 6,5Milambo 6,5Timber 7 – Dal 79? Osman s.v.Hadj Moussa 6,5Ueda 6 – Dal 45? Carranza 6Paixão 8 – Dall85? Ivanusec s.v.All. Bosschaart 7,54Walker 5Thiaw 6 – Dal 60? Tomori 6Pavlovic 7Hernandez 5,5Fofana 4,5Reijnders 5,5Pulisic 4,5 – Dal 60? Chukwueze 5João Félix 4,5Leao 5 – Dall’82’ Camarda s.v.Gimenez 4,5 – Dall’82’ Abraham s.v.All. Conceicao 5Top e flop dei rossoneri nel match do RotterdamTOP Pavlovic 7 – Solita partita da gladiatore per il difensore serbo.