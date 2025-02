Lanazione.it - Padel, tre gare per le squadre pisane rinviate nella Coppa Club Italia

Pisa, 13 febbraio 2025 - Quarta giornata che regala grande equilibrio nelle sfide andate in scena per la “X°deiMsp” diin Toscana, manifestazione realizzata grazie alla sinergia tra l’Asdmaniac e MSP Toscana. Nel Gruppo Bianco, il Team Oasi ha strappato un prezioso pareggio per 2-2 in casa del MontelupoArena nel gruppo Bianco. I punti dei fiorentini portano la firma di Marrucci/Isolani su Tecchi/Marini al termine di una sfida combattuta 6-3/6-7/10-5 e poi di Renieri/Rutulo su Properzo/Fornarol 6-0/6-3. La rimonta, però, è arrivata con le ragazze Fedi/Ubertini con un duplice 7-5 e infine Gori/Tinti hanno superato Zito/Baviello 6-4/5-7/10-7. Nel derby in programma sempre nello stesso girone, la MC Automaniac ha perso per 3-1 contro l’OasiTeam.