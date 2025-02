Ilgiorno.it - Otto palazzi e residenze. Nuovo quartiere in città

Dopo decenni di abbandono, il terreno a pochi passi dalla stazione ferroviaria - a ridosso della tangenziale - sarà trasformato in unnella zona sud di Cassano d’Adda. L’area dell’ex scalo ferroviario, 50mila metri quadrati, è al centro di progetti che prevedono attività commerciali e abitazioni residenziali. Dal dicembre 2023, in quella zona è già operativo un supermercato, mentre è imminente l’inizio dei lavori per la costruzione di un punto vendita Risparmio Casa. La nuova struttura avrà una superficie di 3mila metri quadrati su un unico piano, dedicato alla vendita di prodotti non alimentari. Via libera inoltre dalla Giunta per il progetto che prevede la realizzazione di una nuova rete fognaria. Le opere fognarie previste serviranno le nuove aree commerciali e residenziali interessate dal progetto privato che è al vaglio dell’ente per la costruzione di circadi quattro piani.