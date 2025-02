Ilrestodelcarlino.it - Ottavi di Coppa Eccellenza. Gambettola, chance persa

0 SESTESE 1: Golinucci, Difino (1’ st Zavatta), Marconi, Rossi, Aloisi, Zattini (5’ st Vagnarelli), Toromani, Gadda, Crociati (39’ st Casalboni), Peluso, Mancini. All.: Angeli (Bernacci squalificato). SESTESE: Giuntini, Pisaniello, Matteo, Pisaneschi, Safina, Cirillo, Sarr Papa (27’ st Vannini), Manganiello (31’ pt Mernacaj), Ciotola, Dianda, Berti (41’ st Ermini). All.: Ciaramelli. Arbitro: Airaghi Colombo di Legnano. Rete: 9’st Ciotola. Note: espulsi Pisaneschi e Aloisi; ammoniti Gadda, Crociati, Peluso, Giuntini, Safina, Dianda; angoli 7 a 2 per il; recupero 1’ e 5’. Roba da mordersi le mani, che occasione. Ilsconfitto neglidella fase nazionale dellaItalia d’. Per oltre un’ora ha giocato in superiorità numerica, ha sprecato un calcio di rigore e alla fine ha dovuto cedere ad una Sestese tosta e concreta.