Ossessione per lo sport e l’aspetto fisico l’ex moglie racconta gli abusi | Costretta a depilarmi

Un incubo che dura da anni, quello vissuto da una donna del Lago di Bolsena, in provincia di Viterbo,a subire quotidianamente le violenze psicologiche e fisiche del marito come riporta Tusciaweb. L’uomo, un infermiere di 40 anni, è ora accusato di maltrattamenti aggravati in famiglia. La suaper loe l’apparenza lo aveva spinto a ridurre laa uno strumento di soddisfazione dei suoi capricci, con tanto di cerette e acconciature forzate ogni sera: “Ero”. Nonostante fosse padre di tre figli, l’imputato non esitava a umiliarla, criticando perfino il lavoro svolto e spendendo ogni centesimo per la sua attivitàiva, che includeva l’acquisto di una mountain bike da ottomila euro.Nel frattempo come hato ai giudici ieri, durante il processo per la denunciaa nel 2021 per maltrattamenti, la donna, per mantenere la famiglia, eraa chiedere aiuto ai genitori e ad accettare lavori extra.