Osservatori Napoli allo stadio per seguirlo da vicino nome a sorpresa | colpo per l’estate?

Calciomercato – La sessione di riparazione si è chiusa ormai da dieci giorni, ma ilè già proiettato al prossimo mercato estivo: spunta unper l’attacco.A due giorni dalla sfida tra Lazio e, in casa azzurra si fa i conti con le innumerevoli problematiche dettate dai vari infortuni: gli stop di Mathias Olivera, Leonardo Spinazzola e David Neres mettono nei guai Antonio Conte, che si ritrova sostanzialmente senza elementi sull’out di sinistra. Considerando anche un Noah Okafor non al massimo della forma fisica, così come ammesso dstesso attaccante nell’intervista concessa mercoledì a Radio CRC (clicca qui per leggere le sue dichiarazioni), è plausibile pensare a un cambio modulo momentaneo per cercare di ovviare agli imprevisti scatenati dall’infermeria e da un calciomercato invernale che non ha soddisfatto la dirigenza azzurra stessa.