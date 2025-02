Ilrestodelcarlino.it - Ospedale di Comunità, proseguono i lavori. Sopralluogo nel cantiere

ieri del direttore generale dell’Ast di Macerata Alessandro Marini e della sindaca di Corridonia Giuliana Giampaoli neldove sono in corso idi realizzazione della Casa e dell’di, finanziati dal Pnrr, per oltre tre milioni, che comprendono la creazione di una Rsa per 20 posti letto. Il progetto prevede al primo piano la Casa diche per la parte ambulatoriale andrà ad integrare le prestazioni già presenti al piano terra, mentre al secondo sarà realizzata la Rsa per anziani non autosufficienti. L’edificio in passato è stato oggetto di consistenti interventi per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico, mente ora iriguardano la ristrutturazione interna dei due piani dell’edifico, che dovranno essere adeguati ai requisiti sanitari vigenti e alle norme antincendio.