Juventusnews24.com - Osimhen Juve, sempre nel mirino per l’attacco. Può diventare il colpo per il reparto offensivo: qual è la situazione del nigeriano

Come spiegato da calciomercato.com, il calciomercato Juve segue la situazione di Victor Osimhen, che potrebbe diventare il grande colpo per l'attacco in vista della prossima stagione. Giuntoli conosce bene il nigeriano, avendolo portato al Napoli, dove poi è diventato un punto fermo dello Scudetto 2023. Il calciatore è tutt'ora di proprietà del club partenopeo, anche se attualmente è in prestito al Galatasaray. Bisognerà quindi cercare una quadra con De Laurentiis, compito ovviamente non facile.