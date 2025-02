Ilgiorno.it - Orrore alla scuola elementare: si scava nella vita del maestro arrestato mentre abusava di una bimba

Milano, 13 febbraio 2025 – La notizia dell’arresto di undiincastrato dalle telecamere e dai microfoni nascosti dai ghisa, che lo hanno immortalato in atteggiamenti intimi con una piccola allieva di 10 anni, ha sollevato un polverone. L’uomo, 45 anni, italiano, incensurato, insegnava in unaprimaria pubblica della periferia ovest della città ed è rinchiuso da tre giorni a San Vittore con l’accusa di violenza sessuale su minori. Se un caso è stato colto in flagranza lunedì pomeriggio – e gli agenti del Nucleo tutela donne e minori sono intervenuti immediatamente a fermarlo, perché le immagini erano inequivocabili –, bisognerà ora capire quante siano le vittime: scolare, stando alle segnalazioni partite dai genitori che hanno avuto i primi sospetti ascoltando i racconti delle figlie, ma non si esclude che le attenzioni morbose abbiano riguardato anche maschi.