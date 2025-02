Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 13 febbraio: nuova energia per l’Ariete, Cancro romantico

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ecco l’del 13! Ci siamo quasi: manca solo un giorno a San Valentino, la festa degli innamorati! Nell’aria si respira un mix di aspettative, romanticismo e, per qualcuno, anche un pizzico di ansia. C’è chi aspetta una sorpresa speciale, chi spera in una dichiarazione e chi, invece, vorrebbe solo evitare situazioni scomode. Le stelleci parlano di sentimenti, di desideri inespressi e di scelte che potrebbero cambiare il destino amoroso di alcuni segni.diFox, per giovedì 132025, segno per segnoCosa dice l’del 13? In amore, chi è in coppia dovrebbe approfittare di questa giornata per ritrovare complicità e organizzare qualcosa di speciale per domani. I single, invece, sono chiamati a non farsi trascinare dalla malinconia: l’universo ha sempre un piano, e a volte le occasioni migliori arrivano quando meno ce lo aspettiamo.