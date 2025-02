Zon.it - Oroscopo di Paolo Fox del 14 febbraio 2025: Sagittario avventuroso

L’diFox per oggi,14ArieteQuesto periodo si prospetta migliore rispetto al passato. È possibile prendere decisioni che prima sembravano bloccate; senti dentro di te che le cose stanno per cambiare. Potrebbe trattarsi di una conferma lavorativa, un progetto da organizzare o novità che partiranno nella seconda parte dell’anno. C’è una forte voglia di risolvere contenziosi legati al passato. Entro primavera, è prevista una sorta di piccola rivoluzione. La giornata di oggi è utile per sistemare conti rimasti in sospeso dall’anno scorso.ToroOggi sei molto determinato sul lavoro e desideri raggiungere i tuoi obiettivi a tutti i costi. In amore, le relazioni sono favorite e hai trovato la tua stabilità. C’è chi sta pensando a progetti futuri e i single avranno modo di incontrare persone speciali.