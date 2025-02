Bergamonews.it - Oriocenter è partner di Radio Number One al Festival di Sanremo

è lieto di annunciare una nuova entusiasmanteship conOne per l’edizione 2025 deldi. Un’occasione unica per vivere la kermesse della musica italiana in modo coinvolgente.Dal 11 al 15 febbraio,sarà protagonista aall’interno del truck diOne, posizionato in Corso Imperatrice, a due passi dal Casinò, il cuore pulsante dell’evento. Il truck ospiterà momenti indimenticabili con gli artisti in gara, che saliranno a bordo per interviste e incontri dal vivo con il pubblico, accompagnati anche da numerosi ospiti che arricchiranno ogni giornata. Questo spazio dinamico sarà animato dal giornalista e conduttore-tv Stefano Fisico, già presente lo scorso anno, insieme ad Andrea e Alessandra della redazione diOne, pronti a raccontare ilda dietro le quinte.