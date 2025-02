Lanazione.it - Ordinanza per il 4° Rally Terra Valle del Tevere a Civitella

Arezzo, 13 febbraio 2024 – Sabato 15 febbraio, in occasione dello svolgimento ain Val di Chiana della manifestazione motoristica 4°del, scatta l’che prevede, dalle ore 12 alle ore 18, l’istituzione temporanea del divieto di transito per tutti i veicoli, pedoni ed animali e del divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli nelle seguenti strade: via del Caggio, nel tratto ricompreso tra l’innesto con via Colombaia ed il civico n. 7; via del Caggio, nel tratto ricompreso tra il civico n. 7 e l’intersezione con via dei Poggi Lunghi; via dei Poggi Lunghi, nell’intero suo percorso ricompreso tra l’intersezione con via del Caggio e via dei Lecci; via dei Lecci, nel tratto ricompreso tra l’intersezione con via del Caggio e l’intersezione con via del Castellare e via di Capocontro; via di Capocontro, nel tratto compreso tra l’intersezione con via dei Lecci e via del Castellare e l’intersezione con via della Cornia e via Maestà Tonda; via della Maestà Tonda, nel tratto ricompreso tra l’intersezione con via della Cornia e via Maestà Tonda e l’intersezione con via Senese; via Nuova, dall’intersezione con via Senese e piazza Becattini; piazza Becattini, via Martiri die piazza Don Alcide Lazzeri; via San Francesco per tutto il suo percorso.