Lanazione.it - Ordigni inesplosi: l’ANVCG promuove nuovi laboratori nelle scuole

Arezzo, 13 febbraio 2025 – Incontriper insegnare alle giovani generazioni come riconoscere un residuato bellico e come comportarsi in caso di ritrovamento. La sezione di Arezzo del- Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra è pronta a rinnovare il proprio impegno nel progetto “Al servizio del domani” che, al via dal mese di marzo, proporràper studenti e studentesse di diverse età dove approfondire le conseguenze dei conflitti di ieri e di oggi per educare ai valori di rispetto, accoglienza e non-violenza. L’attualità di questi percorsi è confermata dal rinvenimento di due granate inesplose ad appena tre metri dalla strada in un’area agricola nel territorio di Civitella in Val di Chiana che testimoniano una delle più pericolose eredità della Seconda Guerra Mondiale: gli improvvisi scoppi di, infatti, hanno provocato e tuttora continuano a provocare incidenti e mutilazioni tra gli stessi civili anche a distanza di ottant’anni dalla fine del conflitto.