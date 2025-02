Tvpertutti.it - Orari scaletta Sanremo terza serata, ordine cantanti 13 febbraio 2025

Ed eccoci arrivati alladiin onda stasera in diretta su Rai1 dal teatro Ariston. Questo appuntamento vedrà esibirsi i restanti 14 Big in gara che non sono saliti nella seconda. A co-condurre con Carlo Conti ci saranno Katia Follesa, Miriam Leone ed Elettra Lamborghini. Super ospiti i Duran Duran che torneranno al Festival per segnare il quarantennale dall'ultima volta nel 1985. Iva Zanicchi ospite rititerà il premio Città dialla carriera. Sarà una puntata speciale dal momento che scopriremo il vincitore delle Nuove Proposte.Di seguito l'di uscita deidelladiin attesa di quella definitiva che sarà rilasciata a breve:Shablo feat Guè, Joshua, Tormento – La mia ParolaTony Effe – Damme 'na ManoOlly – Balorda NostalgiaGaia – Chiamo Io Chiami TuComaCose – CuoriciniFrancesco Gabbani – Viva la VitaNoemi – Se T'Innamori MuoriModà – Non Ti DimenticoBrunori Sas – L'Albero delle NociIrama – LentamenteCLARA – FebbreMassimo Ranieri – Tra le Mani un CuoreSarah Toscano – AmarcordJoan Thiele – Eco: dettagli, uscitae ospitiCome di consueto, di seguito glidelladelladi