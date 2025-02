Fanpage.it - Ora su WhatsApp potrai parlare in qualsiasi lingua: come attivare il traduttore automatico

Leggi su Fanpage.it

Per abilitare la traduzione automatica gli utenti dovranno scaricare i pacchetti di. Non sarà necessaria la connessione Internet, funzionerà anche offline. Non solo, le traduzioni avverranno localmente sul dispositivo, quindi per tradurre i messaggi nessun dato verrà inviato a server esterni.