Formiche.net - Opportunità e sfide per il terzo settore. Il nuovo report Terzjus

Leggi su Formiche.net

La riforma del, avviata con il decreto legislativo 117/2017, rappresenta uno dei più significativi cambiamenti nel panorama giuridico italiano per gli enti sociali. Dopo sette anni dall’adozione dei decreti attuativi della legge delega 106/2016 e dieci anni dalle linee guida, la regolazione degli Enti del(Ets) si avvicina finalmente alla sua piena attuazione. Tuttavia, restano ancora due nodi fondamentali da sciogliere: l’autorizzazione comunitaria per i nuovi regimi fiscali e gli strumenti di finanza sociale, e il “decreto controlli” del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, necessario per disciplinare le verifiche sugli enti iscritti al Registro unico nazionale del(Runts).A DUE PASSI DALLA METADa qui il titolo della presentazione, tenutasi oggi a Roma nella cornice di Sala Angiolillo di Palazzo Wedekind, del2024: “A due passi dalla meta.