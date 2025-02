Lortica.it - Opocsoro

San Valentino è alle porte e, mentre alcuni stanno lucidando i cuoricini, altri stanno affilando il sarcasmo. Che tu sia innamorato, single convinto o semplicemente allergico alla melassa romantica, le stelle hanno qualcosa da dire su questa giornata. Spoiler: non sarà tutto rose e fiori. ma almeno ci faremo due risate!Ariete(21 marzo – 19 aprile)La pazienza non è il tuo forte, e oggi sarà messa a dura prova. Chiunque ti contraddica rischia l’estinzione immediata. Prova a contare fino a 10. o fino al prossimo secolo. Toro(20 aprile – 20 maggio)Un altro giorno perfetto per rimanere incollato al divano a mangiare come se stessi preparando il letargo. Chi ha bisogno di amore quando esistono il cioccolato e il comfort food? Gemelli (21 maggio – 20 giugno)Oggi sei così indeciso che potresti passare tre ore a scegliere tra ignorare i messaggi o rispondere con un “K.