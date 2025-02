Screenworld.it - Ondata di odio per Rose Villain a Sanremo 25: “Meriti di perdere” (il motivo è sorprendente)

La cantante, in concorso al Festival di2025,è solitamente tra le favorite e le più amate dal pubblico e dai fan, ma nelle ultime ore una sua dichiarazione in conferenza stampa ha destato un polverone sui social, con moti die indignazione. L’artista è stata insultata e bistrattata dopo che ha dichiarato che preferirebbe vincereche evitare che l’inter vada in serie B. Ed ecco che i tifosi non si sono più contenuti.Più e più volte la ragazza aveva dichiarato di essere una grande tifosa della squadra milanese e che andava spesso allo stadio per seguire le partite e fare il tifo. Inoltre lo scorso Aprile, per promuovere la vittoria dello scudetto, ha promosso con Tananai e Madame la canzone Ho fatto un sogno. Da tempo è, quindi, annoverata tra le vip legate al mondo neroazzurro, ma di recente in una delle conferenze stampa di25 le è stata posta una domanda scottante alla quale ha risposto senza pensarci, tra le risate generali, ovvero se, ipoteticamente parlando, per vincerela sua squadra del cuore andasse in serie B.