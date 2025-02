Ilgiorno.it - Olgiate Comasco, i carabinieri smantellano un bivacco nel bosco e sequestrano droga

(Como), 13 febbraio 2025 – Il controllo svolto nel tardo pomeriggio di ieri dai, in un’area boschiva in cui era stato notato un via vai anomalo di persone, ha portato allo smantellamento di une al recupero di diversa sostanza stupefacente. E’ stato individuato nella zona di Baragiola - Mulino Tapela, dove due uomini, presumibilmente di origine nordafricana, che alla vista deisono scappati riuscendo a sparire nella vegetazione. I militari hanno però sequestrato 12 grammi di eroina, una ventina di hascisc, 21 di cocaina, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento delle dosi.