Lidentita.it - Oggi, 42 anni fa, la tragedia del cinema Statuto

Leggi su Lidentita.it

Il 13 febbraio del 1983, aldi via Cibrario, poco dopo l’inizio della proiezione del tardo pomeriggio scoppiò un incendio che costò la vita a 64 persone presenti in sala, intrappolate in sala senza vie di fuga. “Unache rimane una ferita profonda per la nostra città, che abbiamo il dovere di ., 42fa, ladelL'Identità.