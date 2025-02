Ilgiorno.it - Offanengo, fiamme in un’azienda. Arpa Lombardia invia la squadra di Contaminazione atmosferica

Leggi su Ilgiorno.it

, (CREMONA), 13 febbraio 2025 –, paura e timore di inquinamento ambientale. I vigili del fuoco e i tecnici del dipartimento di Cremona e Mantova disono intervenuti oggi pomeriggio per un incendio nel magazzino di un'azienda metalmeccanica soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) di, in provincia di Cremona. L'incendio è ancora in atto e al momento ladista conducendo accertamenti con strumentazione mobile (PID e Fiale dragger) intorno alla zona. I primi rilievi, condotti in prossimità del magazzino, hanno riscontrato la presenza di COV (Composti Organici Volatili) e CO (Monossido di Carbonio), ma non hanno rilevato concentrazioni significative all'esterno, anche perché la direzione dei venti è a est e non verso il centro abitato.