’Obiettivo Bluesin’ Aperte le iscrizioni

Al via leper l’edizione 2025 di ‘Obiettivo, il contest organizzato dal Pistoia Blues Festival dedicato a band e musicisti emergenti. Anche per il 2025 ‘Obiettivoporterà tre gruppi o artisti vincitori a esibirsi sul palco principale dell’edizione numero 44 del Pistoia Blues, che vede già grandi nomi annunciati come Beth Hart, Blackberry Smoke, Queens of the Stone Age e molti altri. I tre vincitori, dicevamo, si esibiranno sul palco principale di piazza del Duomo e il loro nome sarà inserito nel programma ufficiale del festival oltre ad una serie di bonus promozionali. Per partecipare al contest è necessario inviare un brano originale in formato mp3 e il link a un video dal vivo, cover di un classico del blues rock internazionale, oltre a foto, biografia e contatti.