Liberoquotidiano.it - "O mi date spazio, o non vengo più": crac-DopoFestival, furia di Anna Dello Russo. E Selvaggia Lucarelli la ridicolizza

Se il Festival di Sanremo 2025 prosegue a gonfie vele, soprattutto in termini di ascolti, la sua appendice notturna, il, continua a regalare qualche momento di tensione su Rai 1. Protagonista della seconda serata, in tal senso, è stata, esperta di moda e ospite fissa del programma, la quale non ha nascosto un certo fastidio per la gestione degli interventi. Durante lodedicato all'analisi degli outfit dei cantanti in gara, Alessandro Cattelan ha passato la parola alla, che ha però subito espresso il suo disappunto: "Ho capito che adai un sacco di tempo e a me pochissimo". Un'osservazione che non è passata inosservata, il riferimento ovviamente era a, in conduzione assieme a Cattelan. Laha poi ammesso di aver ricevuto alcune critiche sulla sua prima apparizione al, la sera precedente.