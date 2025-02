Calciomercato.it - Nuovo scandalo, proteste ufficiali: “L’Italia faccia causa alla Uefa”

Leggi su Calciomercato.it

Ennesimonel mondo del calcio, quanto accaduto in Champions fa infuriare tutti: bufera tra la Federcalcio e laNel mondo del calcio, negli ultimi anni, si sono verificati tanti cambiamenti e ha influito, senza dubbio, l’avvento della tecnologia. Nonostante questo, però, ci sono cose che non cambiano mai e scandali e polemiche fanno sempre discutere.: “” – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) E’ stata una due giorni di Champions League non particolarmente favorevole al, impegnata nel playoff per l’accesso agli ottavi di finale con tre squadre. Ha vinto la Juventus con il Psv, sconfitte per Milan e Atalanta contro Feyenoord e Bruges. Tante recriminazioni per i bergamaschi, piegati nel recupero da un calcio di rigore assai contestato.