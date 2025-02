Anticipazionitv.it - Nuovo reality per Alfonso Signorini? Chi lo sostituirebbe al Grande Fratello

Leggi su Anticipazionitv.it

Un’indiscrezione clamorosa scuote il mondo deipotrebbe diventare ilconduttore de L’Isola dei Famosi. Dopo il rifiuto di Ilary Blasi e le incertezze su altri nomi, in Mediaset sarebbe nata l’idea di affidare il programma al conduttore del. A lanciare la notizia è stato Giuseppe Candela, mentre l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha confermato chesarebbe in trattativa.Mediaset alla ricerca di unconduttore per l’IsolaSecondo quanto riportato da Giuseppe Candela, Mediaset sta valutando nuove opzioni per la conduzione de L’Isola dei Famosi. Dopo il no di Ilary Blasi, impegnata con un altro progetto, e la decisione di non confermare Vladimir Luxuria, l’azienda avrebbe scartato anche Diletta Leotta e Veronica Gentili. La rete starebbe quindi considerandocome nuova guida del