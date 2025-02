Ilgiorno.it - Nuovo Piano Edilizia Scolastica: cosa prevede

Migliorare la qualità e la sicurezza degli edifici scolastici italiani è e deve restare una delle priorità dello Stato italiano. Proprio per questo, lo scorso 4 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del 23 dicembre 2024 che definisce le linee guida per iltriennale nazionale di2025-2027. Il provvedimento delinea gli interventi che potranno essere finanziati e le modalità di attuazione, oltre a individuare le diverse tipologie di intervento che potranno essere soggette a finanziamento pubblico. Tra queste, la costruzione di nuove scuole, palestre e mense, ma anche la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, nel momento in cui sia tecnicamente ed economicamente vantaggioso. Inoltre, potranno essere finanziati l'ampliamento di strutture scolastiche già esistenti e la loro riqualificazione, con particolare attenzione alla sicurezza e all'efficientamento energetico.