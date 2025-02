Ilgiorno.it - Nuovo Cda al Piermarini. Scala, nomine completate. Foa e Rizzoli per il governo

e Nicola Palma Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha nominato nel Consiglio d’amministrazione della Fondazione Teatro allai due consiglieri di propria competenza. Si tratta dell’ex presidente della Rai, Marcello Foa, che entra in quota Lega, e dell’ex vicepresidente con delega all’Istruzione e al Lavoro della Regione Lombardia, Melania, oggi vicina a Fratelli d’Italia. Prima di queste, era arrivata quella del presidente lombardo Attilio Fontana, che, come ormai noto, ha indicato Barbara Berlusconi, manco a dirlo vicina, vicinissima a Forza Italia. Equilibrio quindi rispettato all’interno del centrodestra, con un sapore di manuale Cencelli. Il Consiglio d’amministrazione si insedierà lunedì prossimo, 17 febbraio. Nove in tutto i membri, visto che ha deciso di uscire Fondazione Monte di Lombardia.