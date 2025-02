Ilrestodelcarlino.it - Nuovi voli da Forlì a Vienna, la rotta settimanale estiva al Ridolfi: quando parte

, 13 febbraio 2025 – All'aeroporto diarriva una nuova meta. Al ventaglio di proposte già attive, infatti, dal 22 giugno sarà aggiunta anchein doppia chiave incoming-outgoing, ovvero mirata a promuovere sia lenze per l'Austria che l'arrivo di turisti interessati a visitare la Romagna. La tratta, proposta dal vettore virtuale Go to Fly, sarà operata con frequenzala domenica: decollo dalalle 7.30, arrivo aalle 8.45;nza daalle 14.15, arrivo aalle 15.30 (tariffe in vendita da 39,99 euro). La tratta opera a bordo degli aeromobili B737-400, sarà attiva fino al 28 settembre ed è già acquistabile sul sito di Go to Fly. Iper la Sardegna e la Sicilia Una novità quella austriaca che si aggiunge aiper Olbia, che dovrebbero partire ad aprile e che sono stati annunciati in sordina.