Unlimitednews.it - Nuove terapie per la bronchite cronica

ROMA (ITALPRESS) – La bronchite cronica è una patologia molto diffusa nel mondo, anche se ancora sottodiagnosticata. Nel gergo medico è definita BPCO, broncopneumopatia cronica ostruttiva, e si manifesta inizialmente con una mancanza di respiro, dispnea e si può caratterizzare anche per la presenza di secrezioni fuori dalla norma. Esistono delle terapie innovative non invasive o mini invasive per la cura della bronchite cronica ostruttiva, soprattutto quando è caratterizzata dalla presenza di enfisema.