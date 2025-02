Ilgiornaledigitale.it - Nuova Porsche 718 Cayman 2026: foto, info della sportiva elettrica

La718subirà una trasformazione significativa con l’introduzione di una versione completamenteprevista per il. Questagenerazione, conosciuta internamente come Progetto 983, rappresenta un cambiamento epocale per il modello, abbandonando definitivamente il motore a combustione interna a favore di una propulsione.Design e Caratteristiche Esterne718Le recentispia suggeriscono che lamanterrà le proporzioni compatte tipiche del modello, con una lunghezza stimata tra 4,35 e 4,45 metri. Il design anteriore trarrà ispirazione dalla Taycan, presentando fari più sottili con una firma luminosa a quattro elementi. Il cofano sarà caratterizzato da profonde venature per enfatizzare l’aggressività del veicolo.