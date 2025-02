Lanazione.it - Nuova Grosseto, Marco Biagiotti lascia la guida degli Allievi impegnati nel campionato regionale

La trasferta di domenica è stata l’ultima gara del tecnicosulla panchinaregionali della. Il mister, infatti (che lo scorso anno aveva vinto ilprovinciale con la formazione Juniores), in accordo con i dirigenti della società, ha deciso dire ladella squadra. Decisione presa con la speranza che questa inneschi una scossa positiva per questo finale diche sin dall’inizio si è rivelato molto travagliato per i colori rossoblu. Un congedo cheha comunicato contestualmente ai ringraziamenti a società, giocatori e staff per il supporto e la collaborazione.