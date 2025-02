Lanazione.it - Nuoto e fitness in acqua: terzo ciclo di corsi al Palazzetto del Nuoto

Arezzo, 13 febbraio 2025 –indialdeldi Arezzo. Lunedì 17 febbraio prenderà il via il nuovo calendario di lezioni delle diverse discipline in piscina che, tenute dai tecnici della Chimera, si svilupperanno per nove settimane fino a domenica 13 aprile e permetteranno di acquisire le basi della tecnica e la sicurezza nelle acque. Isaranno rivolti ad allievi di tutte le età, dai neonati agli adulti, e saranno ospitati in vasche di varie altezze in cui verrà utilizzato il metodo della pedagogia dell’azione dove l’efficacia dell’apprendimento è garantita dalla pratica diretta e dal perseguimento di obiettivi concreti. Le lezioni della scuolapartiranno dalneonatale rivolto a bambini da zero a tre anni che stanno in vasca con un genitore e che vivono un percorso per imparare a baby-nuotare secondo i principi scientifici del Metodo Giletto, poi proseguiranno con la scuola“4-6 anni” dove l’insegnamento avviene secondo la “pedagogia del bordo” che permette prima di galleggiare e successivamente di muoversi inprofonda.