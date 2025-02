Ilrestodelcarlino.it - Nuoto, 750 persone per la Coppa Carnevale: "Ma intorno alla piscina pochi parcheggi"

di Tiziana PetrelliFano è pronta a vivere il suo primo grande evento nel mondo delindoor, grazieprima edizione delladella Città di Fano, che si svolgerà in questo weekend. Saranno circa 600 atleti (756in totale), provenienti da 30 squadre di 8 diverse regioni, a prendere partecompetizione, tra cui spiccano nomi di Alessandro Ragaini e Federico Burdisso, olimpionici di Tokyo e Parigi. Un evento con grandi numeri che segna il debutto del nuovo centro natatorio "Nuotiamo" come sede di eventi di livello nazionale. Ne è lieto Andrea Ricci, presidente della Asd Fanum FortunaeFano, che sottolinea con orgoglio l’importanza di questa manifestazione, per la sua società ma anche per l’intera città. "Questa è la prima gara che ospitiamo con atleti di calibro internazionale - afferma Ricci, evidenziando il vantaggio di avere un nuovo impianto –.