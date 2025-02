Thesocialpost.it - Nubifragio all’Isola d’Elba: allagamenti e frane, soccorsi in azione

Un violentoha colpito l’Isola, causandoe forti disagi, soprattutto a Portoferraio, dove sono caduti oltre 56 millimetri di pioggia nel pomeriggio. La situè rapidamente degenerata, tanto che il sindaco Angelo Zini ha lanciato un appello alla popolattraverso i social: “Emergenza alluvione. Situestremamente critica a Portoferraio. Non usate le auto, non venite verso Portoferraio e non provate a uscire, le vie di accesso sono bloccate.”Le zone più colpite e i primi interventiLe aree più colpite risultano Casaccia e via del Carburo, dove alcune persone sono rimaste bloccate nelle proprie abitazioni in attesa di essere soccorse. Secondo quanto riferito dall’assessora Lorenza Burelli, al momento non si registrano feriti, ma la circolè fortemente compromessa.