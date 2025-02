Abruzzo24ore.tv - Novità shock: il Bonus Comunale aumenta nel 2025, scopri quanto ti spetta!

Roma -i nuovi importi dell'assegno di maternità che arrivano con sorprese e opportunità economiche per le famiglie con figli, anche grazie a un importante aggiornamento. Articolo: Nel, il Governo italiano ha introdotto una nuova opportunità economica per le famiglie, con un significativo aumento dell'assegno di maternità. Questo contributo, destinato a sostenere le famiglie in difficoltà economica, è stato confermato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia con nuovi importi e requisiti aggiornati. Ilmaternità saràto per il, arrivando a un totale di 2.037 euro, suddivisi in rate mensili di 407,40 euro. Si tratta di un incremento dello 0,8% rispetto all'anno precedente, garantendo che il valore dell'assegno si adatti all'andamento dell'inflazione e delle variazioni dei prezzi.