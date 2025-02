Nottingham Forest Wait on Awoniyi Test di commozione cerebrale

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-13 18:54:00 Il web non parla d’altro:Laa diè in attesa dei risultati dei controlli disu Taiwoper determinare se l’attaccante può affrontare Fulham questo fine settimana.ha sostenuto un naso rotto in una sfida con il portiere di Exeter Joe Whitworth martedì sera ed è stato curato per oltre 10 minuti sul campo a St James ‘Park prima di partire su una barella.È emerso dopo la partita per festeggiare con i suoi compagni di squadra in seguito alla vittoria per i rigori per 4-2 nel pareggio del quarto round della Coppa d’Inghilterra, ma la sua disponibilità per sabato dipende dal fatto che iconfermino di aver subito una.Se i risultati determinano, verrà escluso per 12 giorni secondo il protocollo e non tornerà fino alla prima partita il 23 febbraio al più presto.