Non si scherza con Dricus du Plessis

Quando, nell’ormai lontano ottobre 2020,duesordì nella divisione dei pesi medi UFC - una divisione allora in balia di Israel Adesanya e poco dopo di Alex Pereira - nessuno, credo, si sarebbe immaginato che da lì a quattro anni sarebbe diventato il primo campione sudafricano in UFC.Duè afrikaner, un gruppo etnico discendente dagli olandesi prevalentemente di pelle bianca che vive per la grande maggioranza in Sudafrica e che parla appunto lingua afrikaans, una lingua a sua volta derivante dall’olandese. È un'informazione importante, almeno per i suoi avversari, che spesso hanno battuto su questo punto con l'arma del trash talking. È diventato famoso, per esempio, lo scambio di battute proprio con Adesanya su chi fosse “più africano”, una bagarre più seria di come è stata interpretata dai media americani, visto il ruolo che hanno avuto gli afrikaner nell'apartheid sudafricano.