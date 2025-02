Lapresse.it - “Non sei il presidente vai via”, il piccolo Musk gela Trump nella Sala Ovale

Un divertente siparietto ha animato la Stanzadella Casa Bianca. Durante l’incontro tra Elone il neoDonald, il figlio del miliardario ha rivolto a quest’ultimo una battuta tagliente che hato tutti i presenti, inclusi numerosi giornalisti: “Non sei il, devi andare via.”Il, figlio del miliardario e della cantante GrimesX?Æ?A-12 – il nome insolito del bambino, figlio die della cantante Grimes – è diventato virale sui social grazie a un video. Ma non è tutto: subito dopo, il vivace quattrenne, che in molte foto appare visibilmente annoiato, avrebbe ripreso, intimandogli di fare silenzio, forse infastidito dalla troppa verbosità dell’inquilino della Casa Bianca.Già alla nascita ilaveva attirato l’attenzione per il suo nome originale.